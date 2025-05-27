Erzincan\'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Çayırlı Belediye Başkanı Oktay Efe, birim amirleri ve Çayırlı ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenledi.

Muhtarların köy ve mahalleleri ile ilgili istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Vali Aydoğdu, dile getirilen sorunların çözümü ve isteklerin yerine getirilmesi hususunda hazır bulunan birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Vali Aydoğdu, "Hep birlikte ilimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin daha iyi noktalara gelmesi için, vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN