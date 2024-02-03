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Erzincan'da müstakil evin çatısı yandı

Erzincan\'da müstakil evin çatısı yandı

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bulunan müstakil bir evin çatı kısmı yangın sonucu zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve bölge sakinlerinin yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

03.02.2024 00:13  Güncelleme: 00:15
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Müstakil evin çatı kısmı yandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde müstakil evin çatı kısmı yandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde beldede müstakil bir evin çatısından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Altınbaşak Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Belde sakinlerinin de yardımlarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Evin çatı kısmı yangından zarar gördü.

Kaynak: İHA

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