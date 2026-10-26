Erzincan'da nakliye araçları için 30 bin metrekarelik tır parkı protokolü imzalandı - Son Dakika
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Erzincan'da nakliye araçları için 30 bin metrekarelik tır parkı protokolü imzalandı

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Erzincan\'da nakliye araçları için 30 bin metrekarelik tır parkı protokolü imzalandı
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Erzincan Belediyesi ile yük taşıma kooperatifi arasında 30 bin metrekarelik alana tır parkı yapılması için iş birliği protokolü imzalandı. Projeyle büyük nakliye araçlarının tek alanda toplanması ve şehir içi trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

Erzincan Belediyesi ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi arasında, kentte 30 bin metrekarelik alana tır parkı yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Akyazı Yerleşkesi Aktoprak Mahallesi'nde, Erzurum kara yolu üzerinde bulunan belediyeye ait alanın tır parkı olarak düzenlenmesini öngören protokol, Belediye ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş arasında imzalandı.

Proje kapsamında, belediye sınırları içerisinde nakliye faaliyetlerinde bulunan büyük araçların tek bir alanda toplanması hedefleniyor.

Tır parkının hayata geçirilmesiyle şehir içi trafiğinin rahatlatılması, can ve mal güvenliğinin artırılması, nakliye faaliyetlerinin yürütüleceği alanlara erişimin kolaylaştırılması ve nakliye esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin ayrıca kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Protokolün Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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