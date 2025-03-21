Erzincan\'da Nevruz Bayramı Etkinlikleri Soğuk Havaya Rağmen Coşkuyla Kutlandı

Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da öğrenciler Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında yakılan ateşle ısındı.

Üniversitenin Yalnızbağ yerleşkesinde baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz Bayramı kar yağışı ve soğuk hava altında kutlandı. Nevruz ateşini Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve Rektör Prof. Dr. Akın Levent yaktı.

Etkinlikte öğrenciler ateş üzerinden atlayarak, demir dövdüler, daha sonra çalınan hareketli müzikler eşliğinde halay çekerek Nevruz Bayramını kutladılar.

Mehter takımının gösterisiyle devam eden etkinlikte kar yağışına aldırış etmeyen öğrenciler doyasıya eğlendiler. - ERZİNCAN