Erzincan\'da Nişanlı Kızlara Çeyiz Seti Dağıtıldı

Erzincan'da başlatılan 'Hayata Başlarken Projesi' kapsamında, evlilik hazırlığı yapan nişanlı kızlara çeyiz setleri ulaştırılarak, hediye edildi.

Proje çerçevesinde, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci nişanlı kızları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, hayırseverler ve gönüllüler tarafından sevgiyle hazırlanan el emeği çeyizlikler, maddi durumu çeyiz yapmaya elverişli olmayan gençlere takdim edildi. Emine Aydoğdu, projenin aile birliğini güçlendirdiğini ve toplumsal dayanışmayı arttırdığını belirterek, "Bu proje, sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve geleneklerimizin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Genç çiftlerimizin yuvalarını kurarken yanlarında olmak, bizler için büyük bir mutluluk. Tüm hayırseverlerimize, katkısı bulunanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Aydoğdu, ziyaret ettiği ailelerle ve nişanlı kızlarla bir süre sohbet ederek, evlenecek gençlere iyi temennilerde bulundu. - ERZİNCAN