Erzincan'da ODES Projesi Kapsamında Çocuklara Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da ODES Projesi Kapsamında Çocuklara Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Devam Ediyor

Erzincan\'da ODES Projesi Kapsamında Çocuklara Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Devam Ediyor

Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ODES projesi kapsamında sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklar, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaya devam ediyor. Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci, çocukları ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve birlikte güzel bir gün geçirdi.

14.08.2024 16:59
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Erzincan'da ODES projesi kapsamında sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal ekonomik destek hizmet modelinden faydalanan çocukların, okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli geçirmeleri için, 2017 yılında hayata geçen Okul Destek Projesi ile çocuklar bugün Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci'yi ziyaret ettiler. Demirci, çocukların hayata bakışları, hedefleri ve mesleki düşünceleri üzerine bir süre sohbet etti. Sonrasında İl Halk Kütüphanesi, Erzincan Müzesi ve Ergan Dağı gezisiyle çocuklar güzel bir gün geçirdi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile boş zamanlarını destekleyecek ve gelişimlerini sağlayacak şekilde planlanan etkinlikler, Aile ve Sosyal Hizmetler ailesi olarak daima onların yanındayız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da ODES Projesi Kapsamında Çocuklara Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika

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