Erzincan'da örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Erzincan Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevredeki araziye sıçramasını önledi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutması çalışması yaptı.