Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

08.04.2022 16:49
Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Erzincan Merkez Terzibaba Camii'nde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, İl Müftüsü Burhan Çakır şehitler için dua etti. İl protokolünün de katıldığı mevlit sonrasında vatandaşlarla sohbet eden İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu
Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu
Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Nisan, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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