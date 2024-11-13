Erzincan'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
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Erzincan'da Soğuk Hava Etkili

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Erzincan'da soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, vatandaşlar buzları temizlemek için uğraşıyor.

13.11.2024 08:31
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Erzincan'da araç camları buz tuttu

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika

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