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Erzincan'da Soğuk Havalar: Araçlar Battaniye ile Örtülüyor - Son Dakika
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Erzincan'da Soğuk Havalar: Araçlar Battaniye ile Örtülüyor

Erzincan'da soğuk havaların etkisiyle birlikte bazı vatandaşlar, araçlarını kırağa ve buzlanmaya karşı korumak için battaniye ile örtüyor. Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'da yaşayan sürücüler, araçlarının kaportalarına zarar gelmemesi için tedbir alıyor.

Erzincan\'da Soğuk Havalar: Araçlar Battaniye ile Örtülüyor
21.12.2023 - 11:06,
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Erzincan'da soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, kırağı ve buzlanmadan korumak için otomobil ve motosikletlerinin üzerini battaniye ile örttü.

Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini artırırken özellikle doğu kesimlerde şiddetli ayaz ve düşük sıcaklıklar kırağı oluşumuna ve buzlanmaya zemin hazırladı. Soğuk havalar nedeniyle meydana gelen kırağı ve buzlanmaların araçların kaportalarında zarara neden olduğu biliniyor. Erzincan'da gece üzeri kapatılmayan araç ve motosikletlerin sabah saatlerinde yüzeyi tamamen buzlanmış hale geliyor. Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'da yaşayan bazı motosiklet ve otomobil sürücüleri ise soğuğa karşı battaniye ile önlem alarak araçların kaportalarına zarar gelmemesi adına tedbir alıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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