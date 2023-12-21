Erzincan\'da Soğuk Havalar: Araçlar Battaniye ile Örtülüyor

Erzincan'da soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, kırağı ve buzlanmadan korumak için otomobil ve motosikletlerinin üzerini battaniye ile örttü.

Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini artırırken özellikle doğu kesimlerde şiddetli ayaz ve düşük sıcaklıklar kırağı oluşumuna ve buzlanmaya zemin hazırladı. Soğuk havalar nedeniyle meydana gelen kırağı ve buzlanmaların araçların kaportalarında zarara neden olduğu biliniyor. Erzincan'da gece üzeri kapatılmayan araç ve motosikletlerin sabah saatlerinde yüzeyi tamamen buzlanmış hale geliyor. Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'da yaşayan bazı motosiklet ve otomobil sürücüleri ise soğuğa karşı battaniye ile önlem alarak araçların kaportalarına zarar gelmemesi adına tedbir alıyor. - ERZİNCAN