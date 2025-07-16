Erzincan'da Soğuklar Arıcılığı Vurdu - Son Dakika
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Erzincan'da Soğuklar Arıcılığı Vurdu

Erzincan\'da Soğuklar Arıcılığı Vurdu
16.07.2025 09:35
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Erzincan'da ilkbahar soğukları nedeniyle bal verimi %40 düştü, arıcılar acil destek bekliyor.

Erzincan'da ilkbahar soğukları çiçekleri vurdu, arılar aç kaldı. Bal verimi yüzde 40 düştü.

Erzincan Arıcılar Birliği Başkanı Rahmi Özendi, 2025 yılı bal sezonuna ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan iklimsel sorunlar nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandığını ve arıcılığın sürdürülebilirliği için acil destek gerektiğini belirtti.

Özendi açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Erzincan'daki merkez, ilçe ve köylerde faaliyet gösteren tüm arıcılarımızın ortak noktası burası. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, elimizden geldiğince arıcılarımıza hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak bu hizmeti verirken birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bu yıl İl Özel İdaresi desteğiyle arıcılara ücretsiz varroa ilacı dağıtıldı ve eğitimler tüm ilçelerde gerçekleştirildi. İlkbahar soğukları çiçekleri vurdu, arılar aç kaldı. Mart ve nisan aylarında yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle doğada çiçeklenme gerçekleşmedi. Tüm meyve ve sebzelerde don olayları yaşandı. Çiçek oluşmadı. İlkbaharda açan akasyalarda dahi doğru düzgün bir çiçek göremedik. Bu durum, arılarımız için ciddi bir gıda yetersizliğine yol açtı"

Mayıs ve haziran aylarında toparlanma beklediklerini, ancak 15 Haziran sonrası yeniden bastıran soğukların üreticileri büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirten Özendi, "Arılar tam bala gireceği dönemde gece sıcaklıkları 3-4 dereceye kadar düştü. Bu durum, arıların salkıma girmesine, yavru alanlarını terk etmesine ve topladığı balı tekrar tüketmesine neden oldu. Bugün bile arılıklardan döndüm, maalesef beklediğimiz verimi alamadık" ifadelerini kullandı.

"Verim bin tondan 600 tona düştü"

Geven çiçeğinin açma döneminde yağan yağmurların da bal verimini olumsuz etkilediğini belirten Özendi, "Geven çiçeğine yağmur vurduğu zaman çiçek pamuklaşıyor ve nektar vermez hale geliyor. Doğada şu saatten sonra kalan birkaç bitkiden ne alabilirsek, o kadarla yetineceğiz. Bu yıl Erzincan'ın bal rekoltesi normalde 1000 tonun üzerindeydi. Ancak bu yıl 600-700 tonu ancak bulabiliriz" dedi.

Bal üretiminin bu yıl tek sağım ile sınırlı olduğunu hatırlatan Özendi, "Bu yıl arıcılarımız sadece bir aylık dönemde bal alabilecek. Ortalama kovan başı 5 kilo bal alınırsa, bu iş sürdürülemez. Maliyetler çok yüksek. Destek sağlanmazsa arıcılarımız bu işi bırakmak zorunda kalabilir" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Soğuklar Arıcılığı Vurdu - Son Dakika

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