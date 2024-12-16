Erzincan\'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği

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Erzincan sınırları dahilinde su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanarak kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliği önem arz ediyor.

Mevcut tesisleri ve imkanlarıyla önemli potansiyele sahip Erzincan bölgesi için tatlı su balıkçılığında da gelecek vadediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de mevcut tesislere düzenli denetimlerde bulunarak kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli kontroller yapıyorlar.

Porsiyonluk alabalık ve yavru alabalık üretimi yapılan tesisleri yasalara uygunluk ve birçok açıdan denetleyen ekipler, Erzincan'da sektörün sürdürülebilir olması açısından gerekli uyarılarda bulunuyorlar.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, su ürünleri sektörünün Erzincan'da gerek havuz şeklinde inşa edilmiş tesislerde gerekse baraj göllerinde kafes balıkçılığı şeklinde sürdürüldüğünü kaydetti. Bakanlıkça belirlenen mevzuat çerçevesinde bu tesislerin düzenli olarak denetlendiğini ifade eden İl Müdür Şahin, "Su ürünleri sektörünün Erzincan için öneminin farkındayız. Sektörün sürdürülebilir ve rantabl bir şekilde çalışabilmesi için Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre denetimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN