Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika
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Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı Düzenlenecek

Erzincan\'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı Düzenlenecek

2024 Erzincan Yılı kapsamında Valiliğin koordinasyonunda düzenlenecek olan 'Erzincan Tarım ve Hayvancılık Fuarı' ile 'Bölgesel Kadın Kooperatifleri Fuarı' için Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda, fuarların planlanan tarihleri ve hazırlıkları hakkında bilgiler verildi. Vali Aydoğdu, fuarların Erzincan'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini tanıtmak, yatırımcıların ilgi ve yatırımlarını artırmak, kooperatiflerin ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

02.05.2024 13:35
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"2024 Erzincan Yılı" kapsamında Valiliğin koordinasyonunda Erzincan'da düzenlenecek olan 'Erzincan Tarım ve Hayvancılık Fuarı' ile 'Bölgesel Kadın Kooperatifleri Fuarı' için Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplantı düzenlendi.

Gerçekleşen toplantıda; 2024 yılı ağustos ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan 'Erzincan Tarım ve Hayvancılık Fuarı' ile 'Bölgesel Kadın Kooperatifleri Fuarı' için yapılan hazırlıklar ve çalışmalar hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu, "İlimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini tanıtarak yatırımcıların ilimize olan ilgisini arttırmak ve yeni yatırımlara kapı açmak, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri ve yeni teknolojiyi çiftçilerimizle buluşturmak, Erzincan'ı tarımda Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli cazibe merkezi haline getirmek amacımız. Kadınların el ele vererek birlikte kurdukları kooperatiflerin daha da iyi noktalara gelmesi ve bu kooperatiflerde üretilen ürünlerin tanıtılması, açısından düzenlenecek olan fuarların ilimiz için çok önemli. Hayırlı olsun." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika
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