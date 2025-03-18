Erzincan\'da Toplu Sera Bölgesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

"Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi" kapsamında altyapı ve ihale işlemleri ile ilgili toplantı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve ilgili birim amirleri katıldı.

"Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi" kapsamında oluşturulan sera alanında kiralama yapan 24 vatandaşın 2024 yılı IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemine yaptıkları proje başvurularının 247 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Vali Aydoğdu, "Bu proje; 400 kişiye istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık yaklaşık olarak ilimize 350 milyon TL katkı sağlayacak. Proje tamamlandığında ilimizdeki sera varlığı 890 dönüme çıkarak Erzincan genelinde hedeflediğimiz bin dönümlük sera alanına yaklaşmış olacağız" dedi.

253 dönümlük yeni sera alanı projesinin Erzincan için oldukça önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, çalışmaların ilgili birimlerce titizlikle koordine edilerek altyapı işlerinin ve ihale süreçlerinin ivedilikle tamamlanması talimatını verdi. Aydoğdu, projenin hem Erzincan'a hem de üreticilere hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN