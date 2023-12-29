Erzincan'da toplu tüketim ve satış yerlerinde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı. Toplu tüketim ve satış yerlerine başlatılan denetimler yılbaşına kadar devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı öncesi alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen; kuruyemiş, unlu mamüller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik eş zamanlı denetim programına başladıklarını açıklamıştı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya indi. Ekipler, denetimler kapsamında, marketlerde yılbaşında satışı artan ürün reyonlarından numune aldı. Ayrıca, alkollü içecek servisi yapılan restoranların mutfak ve ürünleri de denetlendi.

Erzincan'daki denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'de katıldı. Şahin, yıl boyu süren gıda denetimleri yanında sektör ve ürün bazlı denetimlerini de gerçekleştirdiklerini ve denetimlerin yılsonuna kadar süreceğini söyledi. - ERZİNCAN