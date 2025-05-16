Erzincan\'da Turizm ve Tarım Master Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında, Turizm ve Tarım Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, belediye başkanları, ilgili birim amirleri, STK temsilcileri, tur şirketi yetkilileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştayda; Erzincan'ın tarım ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla şehrimizin bu alanlardaki güçlü ve zayıf yönleri masaya yatırılarak bu iki alanda geleceğe yönelik yol haritası çizildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Turizm ve Tarım Master Planı Çalıştayı açılışında yaptığı konuşmada; Erzincan'ın en güçlü yönlerinin tarım ve turizm olduğunu, Tarım Master Planı ile kentin tarım sektörünün geleceğinin teminat altına alınacağını vurguladı.

Erzincan'da 611 bin küçükbaş ve 116 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu, Erzincan'ın topraklarının en verimli topraklar arasında yer aldığını kaydeden Vali Aydoğdu; "Ancak kentteki toprakların yaklaşık yüzde 50'si ekilip dikilmiyor. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalar hız kazanacak." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, Turizm Master Planı'nın ise Erzincan'ın turizmde ki yükselişini daha da yüksek noktalara getirmeyi hedeflediğini belirtirken, "Kentin tüm ilçeleri ve il merkezi, turizm açısından geliştirilecek. Ergan Dağı'na son 10 yılda 100 bin ziyaretçi gelirken sadece 2024 yılında bu sayı 1 milyon 900 bine ulaştı. Bu artış, kentin turizm potansiyelini gözler önüne seriyor." dedi.

Çalıştayda hazırlanacak master planlarıyla Erzincan'ın hangi bölgelerine yatırım yapılabileceğinin belirleneceğini vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek master planlarının kentin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - ERZİNCAN