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Erzincan'da Türk Diasporası Sempozyumu

Erzincan\'da Türk Diasporası Sempozyumu

Erzincan'daki sempozyumda Tarım ve Orman Müdürlüğü standı, coğrafi işaretli ürünlerle yoğun ilgi gördü.

15.10.2024 09:40
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Erzincan'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu renkli görüntülere sahne oldu. Sempozyumun fuaye alanında açılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu fuaye alanında açılan standa Türkiye'nin ve dünyanın değişik yelerinden gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu için açtığı stantta coğrafi işaretli ürünlerle Erzincan'ın tanıtıma katkı sağladı. Stantta coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peynirini döner şeklinde katılımcılara ikram eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaretçilerden tam not aldı. Erzincan Tulum Peynirini ilk defa döner şeklinde gördüklerini, tadını ve aromasını çok beğendiğini ifade eden ziyaretçilere bol bol peynir ikram edildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü standında ziyaretçilere coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peyniri ve Cimin Üzümüne ilave olarak, geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret başvurusu yapılan Sakı Elması, Çermail Armutu, Tandır Ekmeği ve Tandır Lavaşı da ikram edildi. Erzincan'ın yöresel ürünlerine katılımcılar yoğun ilgi gösterirken Erzincan Tulum Peyniri dönerini keserken bol bol fotoğraf çektirdiler.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü standı Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu. Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve misafir tarafından ziyaret edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Türk Diasporası Sempozyumu - Son Dakika

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