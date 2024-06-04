Erzincan'da unlu mamuller üreten iş yerlerine denetim yapıldı

Yerel

Erzincan'da zabıta ekipleri tarafından poğaça, simit vb. unlu mamuller üreten iş yerlerine günün ilk saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerle, gramaj, hijyen ve ruhsat denetimleri yapıldı.

Denetimler sonucunda bazı iş yerlerinde belirtilen gramajlara uyulmadığı tespit edildi ve eksik gramajlı ürünlere el konuldu. Bu durumla ilgili gerekli tutanaklar tutularak işlem başlatıldı. - ERZİNCAN