Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.
Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Erzincan Çalışma ve İş Kurumu Müdür Vekili Ahmet Oran'ın sunum eşliğinde yaptığı bilgilendirmenin ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Düzenlenen toplantıya Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Mehmet Emre Canpolat ve kurul üyeleri katıldı. - ERZİNCAN
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