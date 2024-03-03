Erzincan'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Erzincan ve çevresi, Türkiye'nin en zengin yaban hayatına sahip illerinden biri olarak bilinmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele etmek ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentte fotokapanlar kuruldu. Domuz sürüsü, kurt, ayı, sincap ve tavşanlar gibi birçok yaban hayvanı fotokapanlara takıldı. Erzincan'da yaban hayatını kayıt altına alma çalışmaları ise devam edecektir.

03.03.2024 21:51
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Erzincan'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ERZİNCAN - Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Erzincan'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele etmek ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara domuz sürüsü, kurt, ayı, sincap ve tavşanlar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye'nin en zengin illerinden olan Erzincan'da yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

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