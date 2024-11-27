Erzincan'da Yaban Hayvanları için Yem Bırakıldı

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Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da yoğun kar yağışıyla birlikte dağlarda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanları için karla kaplı dağların belirli bölümlerinde yemleme çalışması yapıldı.

Yem bırakma çalışmasıyla kış şartlarında yaban hayvanlarının tabiatta tutunmaları sağlanıyor.

Öte yandan doğaya kanatlı yaban hayvanları için buğday, etçil hayvanlar için et bırakıldı. DKMP Erzincan Şube Müdürlüğünce bu tür etkinlikler sık sık yapılarak yaban hayvanlarının kolay yem bulmaları imkan sağlanacak.