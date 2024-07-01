Erzincan'da Yaylalarda Koyun Kırkımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Yaylalarda Koyun Kırkımı Devam Ediyor

Erzincan\'da Yaylalarda Koyun Kırkımı Devam Ediyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, koyunların temizlenmesi ve serinlemesi için yapılan kırkım işlemleri devam ediyor. Üreticiler, hayvanların daha sağlıklı gelişebilmesi ve gelirin artırılması için kırkma işlemi yaptıklarını belirtiyor. Munzur Dağı yaylalarında günlük 500'e yakın koyun kırkımı gerçekleştiriliyor.

01.07.2024 06:59
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Erzincan'da 3 bin 370 rakımda ki yaylalarda, hem gelişimi artıran hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırkımı devam ediyor.

Erzincan'ın önemli hayvancılık merkezlerinden olan Tercan ilçesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı. Üreticiler, sıcaktan etkilenmemeleri için küçükbaş hayvanlarının kırkımını sağlarken, hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma işlemi yaptıklarını ve bu sayede de verimi artırdıklarını ifade ediyor. 3 bin 370 rakımlı Munzur Dağı yaylalarında koyun kırkımı yapan üreticiler, günlük 500'e yakın koyun kırkımının yapıldığını belirtti.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Demir, "Erzincan'da kırkım zamanı başlamıştır. Bu işi yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için zor. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunları, bol su olan yerlere götürüp yıkıyoruz" dedi.

Bir başka üretici çiftçi ise, "Temmuz ayı sıcaklıkları arttığı için koyunları kırkımı yapıyoruz. Bu sene biraz yağmurlu geçse de artık sıcaklıklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz, bir yerde toplanıp yapıyoruz. Özen göstererek yapıyoruz ki hayvanlara hiçbir şekilde zarar gelmesin. Bu sıcaklarda hayvanlar hem serinliyor hem de kırkılan koyunlar daha fazla gelişim gösteriyor. Kırkım sonrası elde ettiğimiz yünler maalesef eskisi gibi rağbet görmüyor. Kendi evimizde ve çevremizde kullanıyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Yaylalarda Koyun Kırkımı Devam Ediyor - Son Dakika

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