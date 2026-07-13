Erzincan'da Yeni Sosyal Tesis Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Yeni Sosyal Tesis Açıldı

Erzincan\'da Yeni Sosyal Tesis Açıldı
13.07.2026 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın sosyal tesisi Erzincan'da açıldı. Vali Aydoğdu, birlik vurgusu yaptı.

Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi'ne ait sosyal tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sosyal tesisin açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, cemevi dedeleri ve il dışından gelen davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayan örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, bu ortamın oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Devletin sunduğu hizmetlerin hiçbir vatandaş ayrımı gözetilmeksizin ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Devletimizin sunduğu imkanları tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti ve çabası içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki devletin kapısını milletin gönlüne açarsak hiç kimse mutsuz olmaz. İnsanlara değer verirsek, onlarla omuz hizasında göz teması kurarsak kibrin yerini muhabbet, ayrılığın yerini birlik alır."

Aydoğdu, özellikle kadınlar ve kız çocuklarına hizmet verecek sosyal tesis ve konukevinin hayırlı olmasını dileyerek, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile yöneticilerine ve tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek sosyal tesis hizmete açıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzincan, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Yeni Sosyal Tesis Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
’İçlerine şeytan girdi’ deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı 'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı
Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
07:40
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon 19 kişi gözaltına alındı
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:17
Orta Doğu’da savaş piyasaları sarstı Petrol yükseldi, altın düştü
Orta Doğu'da savaş piyasaları sarstı! Petrol yükseldi, altın düştü
07:09
ABD’yi karıştıran ölüm Suikast iddiaları peş peşe geldi
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi
06:12
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran’dan askeri üslere misilleme geldi
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi
02:43
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular
Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 08:37:39. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Yeni Sosyal Tesis Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.