Erzincan'da yöresel ürünlerin pazarlanması için Vali Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da yöresel ürünlerin pazarlanması için Vali Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı

Erzincan\'da yöresel ürünlerin pazarlanması için Vali Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, kentte üretilen yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda satışının artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 protokolü kapsamında tulum peyniri, dermason fasulyesi ve madensuyu gibi ürünlerin tanıtımı ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ele alındı.

Erzincan'da üretilen ve yetiştirilen yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelere ulaştırılması ve satışının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Proje Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Erkan Gürkan ile beraberindeki heyet ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 2025 yılında imzalanan protokol kapsamında Erzincan'ın önemli yöresel ve tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda satışa sunulması ve tanıtımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda başta Erzincan Tulum Peyniri, Erzincan Dermason Fasulyesi, Erzincan Madensuyu, Kemah Tuzu, Kemaliye Dutu, patates ve bal olmak üzere kentte üretilen yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması amacıyla bu yıl yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ürünlerin tanıtımı, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve üreticilerin daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da yöresel ürünlerin pazarlanması için Vali Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı - Son Dakika

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