Erzincan\'dan Seracılık İncelemeleri İçin Teknik Ekip Gönderildi

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Erzincan'dan Tokat ve Samsun'a incelemelerde bulunmak üzere 11 kişilik teknik ekip gönderildi.

Seracılık sektöründe bu yıl içerisinde büyük bir atağa kalkan Erzincan, Karadeniz Bölgesi'nin seracılık yapılan noktaları arasında bulunan Tokat'ın Erbaa ilçesine ve Samsun'un Bafra ilçesine teknik ekip gönderildi. Erzincan Belediyesi, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden seçilen teknik heyet ilk olarak Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan 500 dekar alanda kurulu Erbaa Toplu Sera Bölgesinde incelemelerde bulundu. 500 dekarlık alanda kesme çiçek yetiştiriciliğinin yapıldığı seraları teknik açıdan inceleyen ekip, yetkililerden ve sera işletmecilerinden bilgi aldılar.

Teknik ekip gezinin ikinci ayağında ise Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve 800 dekarlık alanda sebze yetiştiriciliği yapılan Bafra Sera Organize Bölgesi'nde seraların kurulumu, işleyişi ve organizasyonu ile ilgili olarak bilgi aldılar.

600 dekarın üzerindeki sera varlığı ile Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ'ın ardından ikinci sırada konumlanan Erzincan'da Erzincan Valiliği'nin himayesinde 424 dekar alanı kaplayan toplu sera bölgesi çalışmaları için altyapı çalışmaları başlatılmıştı. 424 dekarlık toplu sera bölgesinin 271 dekarı Erzincan İl Özel İdaresi, 153 dekarlık alan ise Erzincan Belediyesi tarafından alt kullanıcılara kiralanmıştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan'ı seracılık üssü haline getirmek amacıyla yoğun bir çalışma temposu sergileyen Erzincan'da Akyazı Mahallesi'nde yaklaşık 1000 dekarlık alanda Organize Sera Bölgesi kurulması amacıyla yine Erzincan Valiliği himayesindeki çalışmalar sürdürülüyor.

Seracılık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzincan'da yapılan teknik geziler, seracılık sektöründe yapılması planlanan iş ve işlemlere ışık tutacak. - ERZİNCAN