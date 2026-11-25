Erzincan Ergan Dağı'nda AFAD ve JAK timleri teleferik kurtarma tatbikatı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde teleferik kurtarma tatbikatı düzenlendi. AFAD Erzincan İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta ekiplerin teknik donanımı ve müdahale kabiliyeti denendi.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde, teleferikte mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik bir kurtarma tatbikatı düzenlendi.
AFAD Erzincan İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin ortak katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, teleferikte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına ilişkin çalışmalar uygulamalı olarak yapıldı.
Olası acil durum senaryosu çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, ekiplerin müdahale kabiliyeti, teknik donanımı ve kurumlar arası koordinasyonu test edildi.
Başarıyla tamamlanan tatbikatla, kış sezonunda yaşanabilecek olası kazalara ve acil durumlara karşı ekiplerin hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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