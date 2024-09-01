Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Motosiklet Şovu - Son Dakika
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Motosiklet Şovu

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi\'nde Motosiklet Şovu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, Erzincan MOTOFEST 2024 Festivali için kentte bulunan motorcuları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın nefes kesen motosiklet şovunu izlediler. Vali Aydoğdu, festivalin üçüncüsünü düzenlediklerini ve Erzincan'ın güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

01.09.2024 14:06
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın motosiklet şovu izleyenlerin adeta nefesini kesti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu'yla birlikte, Erzincan MOTOFEST 2024 Festivali için kentte bulunan motorcuları, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki kamp alanında ziyaret etti.

Kamp alanında bulunan motorcularla görüşen Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu daha sonra Türkiye Motosiklet Akrobasi Gösterisi Şampiyonu Birkan Polat'ın adeta nefesleri kesen akrobasi şovunu izlediler.

Kamp ateşini de motosikletinin egzozundan çıkardığı ateşle yakarak Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki akrobasi şovuna devam eden Şampiyon Birkan Polat'a ve tüm motorculara teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Bu yıl festivalimizin üçüncüsünü düzenledik. Yaklaşık olarak 1200 civarında misafirimiz var. Bugün burada arkadaşlarımızın oluşturduğu sevgi ikliminde Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Erzincan'ımızı ve Erzincan'ımızın güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz. Erzincan'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Motosiklet Şovu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Motosiklet Şovu - Son Dakika
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