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Erzincan Gençlik Merkezleri EBYÜ Genç Ofisi Afrikalı Öğrenciler Kulübünü ağırladı.
EBYÜ Genç Ofisi, Erzincan'da öğrenim gören Afrikalı öğrencilerle bir araya geldi. Afrika'nın birçok ülkesini temsilen EBYÜ'de öğrenim gören öğrencilerle programda tanışılarak ilerleyen zamanlarda müşterek yapılacak faaliyetler konuşuldu. - ERZİNCAN
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