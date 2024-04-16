Erzincan İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı Mehmet Cavit Şireci oldu - Son Dakika
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Erzincan İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı Mehmet Cavit Şireci oldu

Erzincan İl Genel Meclisi\'nin yeni başkanı Mehmet Cavit Şireci oldu

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası İl Genel Meclisi Üyelerinin belirlenmesinin ardından 22 kişiden oluşan İl Genel Meclisi ilk toplantısını yaptı. Yapılan seçim sonucunda Mehmet Cavit Şireci 15 oy alarak Erzincan İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Şireci'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Erzincan İl Özel İdaresinde devir teslim töreni gerçekleşti.

16.04.2024 17:22
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Mahalli İdareler Seçimleri sonrası İl Genel Meclisi Üyelerinin belirlenmesinin ardından 22 kişiden oluşan İl Genel Meclisi ilk toplantısını yaptı. Erzincan İl Genel Meclisinin yeni başkanı Mehmet Cavit Şireci oldu.

Yapılan toplantıda AK Parti Grubundan Mehmet Cavit Şireci ve MHP Grubundan Hüseyin İlter, Meclis Başkanlığı için aday oldular. Yapılan seçim sonucunda Mehmet Cavit Şireci 15 oy alırken, Hüseyin İlter ise 7 oy aldı. Oylama sonucunda Erzincan İl Genel Meclisinin yeni başkanı Mehmet Cavit Şireci oldu.

Şireci'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Erzincan İl Özel İdaresinde devir teslim töreni gerçekleşti. Meclis Başkanı Bekir Yıldız yeni başkan Şireci'ye görevini devretti.

Yıldız, 5 yıldır yürüttüğü görevi Şireci'ye devretmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Şireci'de devraldığı Meclis Başkanlığı görevini Erzincan'a en iyi hizmet yapabilmek için gayret göstereceklerini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı Mehmet Cavit Şireci oldu - Son Dakika

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