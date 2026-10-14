Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün babası vefat etti, Vali başsağlığı diledi - Son Dakika
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Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün babası vefat etti, Vali başsağlığı diledi

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Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç'ın babası Fahrettin Kılıç hayatını kaybetti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu taziye mesajında Allah'tan rahmet dileyip ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç'ın babası Fahrettin Kılıç hayatını kaybetti.

Fahrettin Kılıç'ın vefatının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, taziye mesajı yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Aydoğdu, mesajında, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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