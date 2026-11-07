Erzincan İl Müftülüğü Ulu Cami'de sabah namazında öğrencilerle vatandaşları buluşturdu - Son Dakika
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Erzincan İl Müftülüğü Ulu Cami'de sabah namazında öğrencilerle vatandaşları buluşturdu

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Erzincan İl Müftülüğü Ulu Cami\'de sabah namazında öğrencilerle vatandaşları buluşturdu
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Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen sabah namazı buluşmasında GSB yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi. İl Müftüsü Selim Yazıcı cemaate birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı, ardından katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen sabah namazı buluşmasında üniversite öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ile vatandaşların katıldığı program, sabah namazının kılınmasıyla başladı.

Namazın ardından Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, cemaate hitap ederek birlik, beraberlik, kardeşlik ve gençlerin manevi değerlerle buluşmasının önemine ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Yazıcı'nın yaptığı duanın ardından mobil ikram aracıyla katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Program kapsamında üniversite öğrencileriyle de bir araya gelen Yazıcı, gençlerle sohbet ederek düşüncelerini dinledi ve talepleriyle ilgilendi.

Kaynak: İHA
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