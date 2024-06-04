Erzincan'da maden faciasında 5 işçinin cesedine ulaşıldı, 4 kişi aranıyor

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cenaze sayısı 5'e yükselirken toprak altındaki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Cesedine ulaşılan işçinin kimliği DNA ile belirlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bugün cesedine ulaşılan işçinin kimliği DNA ile belirlenecek. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, toprak altından vücut bütünlüğü bozulmuş olarak ulaşılan işçinin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Daha önceden toprak altında kalan işçilerin ailelerinden alınan kan örnekleriyle DNA yapılarak belirlenecek. Bu sürenin 3-4 gün sürebileceği öğrenildi. - ERZİNCAN