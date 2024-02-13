Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Erzincan\'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Solotürk ve komandoların gösterisi büyük ilgi gördü.

13.02.2024 14:56  Güncelleme: 16:28
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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında stadyumda ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi. Solotürk ekibi izleyenleri adeta mest etti. Ardından Erzincan Komando Birliği gösterisini gerçekleştirdi. Komando Marşı'nı okuyan askerlere vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu programa katılım yoğun oldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile oyuncu Oktay Kaynarca gösterileri tribünden izleyerek ekipleri tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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