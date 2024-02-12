Erzincan\'ın düşman işgalinden kurtuluşu 106. yıl dönümü kutlandı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 13 Şubat Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını, göğsümüzü kabartan bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Munzur'un vakur duruşu ve Fırat'ın engin gönlü gibi, siz değerli canları, bu şeref dolu günde sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını, göğsümüzü kabartan bir coşkuyla kutluyoruz. Bu gurur gününü bize armağan eden atalarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi derin bir minnet ve saygıyla anıyorum.

13 Şubat, atalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde azim ve inançla yazdığı istiklal destanının günüdür. Bugün, sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda kardeşliğimizin ve birliğimizin de kutlandığı bir gün. Çanakkale'de ve Sakarya'da düşmana boyun eğmeyen ecdadımız, Erzincan'da da aynı kahramanlığı göstererek bu kutsal toprakları korumuştur. Yüzyıllardır al bayrağımızın altında özgürce yaşadığımız bu topraklar, ebediyen bizim kalacak.

Unutmayalım ki bu topraklar, atalarımızdan bizlere kalan kutsal bir emanettir ve biz bu emanete sonsuza dek sahip çıkacağız. Çünkü bizim, mazluma, mağdura, yalnıza destek olma gibi tarihi sorumluluklarımız var. Bağımsızlık ruhunu, 13 Şubat bilincini daima canlı tutacağız. Çünkü biz, imanımızın hakikatine, ruhumuzun sıhhatine ve idealimizin sonsuzluğuna güveniyoruz.

Kazanılan bu büyük zaferi, vatandaşlarımızın refah içinde bir hayat sürmeleri için birlik ve beraberlik içinde şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayarak taçlandıracağız. Tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi, bugün de geçmişten aldığımız güçle bağımsızlığımızı koruyacak, geleceğimizi güvence altına alacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

İmanlı yüreklerle elif gibi dik ve kavi durarak vatanını korumuş ecdadımızın kahramanlık destanının yıl dönümünde bu coşkuyu yaşayan tüm hemşehrilerimi saygıyla muhabbetle selamlıyor, tüm Erzincanlı hemşehrilerimin gurur ve onur gününü yürekten kutluyorum." - ERZİNCAN