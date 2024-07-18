Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde esnaf toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde esnaf toplantısı yapıldı

Erzincan\'ın Kemaliye ilçesinde esnaf toplantısı yapıldı

Kemaliye ilçesinde gerçekleşen toplantıda, ilçenin ekonomik gelişimi ve esnafın karşılaştığı zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, fiyat farklılığı, hijyen, kalite, dükkanların açılış kapanış saatleri gibi konular ele alındı.

18.07.2024 08:24  Güncelleme: 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde esnaf ile toplantı yapıldı.

Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Eğinligil'in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda ilçenin ekonomik gelişimi ve esnafın karşılaştığı zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca; çeşitli ürünlerde oluşan fiyat farklılığı, hijyen, kalite, güler yüz, dükkanların açılış kapanış saatleri, hibe programları, fiş, fatura, adisyon, denetim faaliyetleri, köylerde birlik gibi konular görüşülerek ilçede yaşayan yöre sakinlerinin birer turizm elçisi olduğu ve gelen misafirleri doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerle ilçeyi daha iyi bir şekilde tanıtılması gerektiği, çevre köylerin başka ilçeleri tercih etmesi yerine burayı tercih etmeleri gibi konuların üstünde duruldu ve bu konuların nasıl çözüme kavuşacağı hakkında esnaf ile birlikte fikir alışverişinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kemaliye, Erzincan, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde esnaf toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
01:22 ABD Başkanı Biden, Kovid-19’a yakalandı ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı
01:02 Türksat 6A’nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı Türksat 6A'nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 08:50:27. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde esnaf toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement