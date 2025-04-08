Erzincan'ın Kestaneci Öztürk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'ın Kestaneci Öztürk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Kestaneci Ekrem Öztürk, motosiklet kazası sonrası hastanede vefat etti. Şehirde hüzün hakim.

08.04.2025 08:02
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Erzincan'ın renkli simalarından kestaneci Öztürk, kazada hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Erzincan'ın renkli simalarından ve kestane satarak geçimini sağlayan Ekrem Öztürk kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Kaza, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı protokol yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.O., idaresindeki 16 ABP 123 plakalı kamyonet, Ekrem Öztürk yönetimindeki 24 ABD 221 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'ın renkli simalarından kestaneci Öztürk'ün ölüm haberi şehirde birçok kişiyi yasa boğdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Kestaneci Öztürk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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