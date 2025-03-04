Erzincan'ın Tandır Ketesi Ramazan'da Popüler - Son Dakika
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Erzincan'ın Tandır Ketesi Ramazan'da Popüler

Erzincan\'ın Tandır Ketesi Ramazan\'da Popüler

Tok tutan tandır ketesi, sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu. Ramazan'da talep patladı.

04.03.2025 11:40
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Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan, kavrulmuş un ve yağlı hamurdan yapılan tandır ketesi, tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarından eksik olmuyor.

Erzincan'ın ve Doğu Anadolu Bölgesinin yöresel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Ramazan ayında sahur sofralarından eksik edilmeyen tandır ketesi tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan hamurdan yapılıyor. Tok tutması dolayısıyla Ramazan ayında sahurlarda Erzincan'daki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletme sahipleri yaptıkları ürünleri kargo aracılığıyla il dışına da gönderiyorlar.

Keteye talebin artması dolayısıyla imalathanelerde de yoğun mesai başladı. Normal zaman dışında Ramazan ayında daha fazla mesai harcayarak vardiyalı olarak çalışan ustalardan Kezban Nalbant keteyi nasıl yaptıklarını anlatarak, "Erzincan'da ketemiz her zaman yapılıyor ama Ramazan dolayısıyla daha çok talep olduğu için daha çok çıkarıyoruz keteyi. Önden tandır ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ardından ketemizi çıkarıyoruz. Dışarılara da sipariş yolluyoruz. Ketemizi akşamdan süt, tereyağı, maya, un onları birbirine katıyoruz. Yoğurup kütlüyoruz. Sabah erkenden geliyoruz. Keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz. İstenilen yerlere de siparişimizi gönderiyoruz. Ketemizin bir güzel yönü de geceleri sahur da tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar. O yüzden de ketemizi geç çıkarıyoruz. Sahurda yesinler diye. Ketemizin cevizlisi var. Sıvı yağlısı var. İçsizi var. Bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz. Niyetli olduğumuz için sıcakta çalışmak da bizim iççin zor oluyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Tandır Ketesi Ramazan'da Popüler - Son Dakika

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