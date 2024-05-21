Erzincan\'ın Tercan ilçesinde 2.9 ve 2.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 10 dakika aralıkla 2.9 ve 2.8 büyüklüğüne 2 deprem meydana geldi.

AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 ve 2.8 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 06.23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.

10 dakika sonra saat 06.33'de 2.8 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.21 km olarak kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Tercan'da meydana gelen depremlerin büyüklüğünü 3.2 ve 3.0 olarak yerin 5 kilometre derinliğinde olarak açıkladı.

Depremler Tercan'da hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN