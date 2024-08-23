Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman Halkın Takdirini Kazanıyor - Son Dakika
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman Halkın Takdirini Kazanıyor

Erzincan\'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman Halkın Takdirini Kazanıyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, halkın takdirini topluyor. Halkın içinde sürekli olarak bulunan Kaymakam Duman, özellikle şehit ailelerine olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Son olarak Çadırkaya Beldesi ve Yeşilyayla köyünü ziyaret eden Kaymakam Duman, sorun ve talepleri dinleyerek halkın sevgisini kazanıyor.

23.08.2024 17:37
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Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, güleç yüzü, samimi tavırlarıyla halkın kısa sürede gönlünü kazandı.

Tercan ilçesinde göreve başlamasının üzerinden daha bir ay geçmeden ilçe halkına yakın ilgi gösteren Kaymakam Neslihan Kısa Duman, halkın takdirini topluyor. Sürekli halkın içinde olan Kaymakam Duman, özellikle şehit ailelerine olan ilgisi nedeniyle takdir ediliyor. Kaymakam Neslihan Kısa Duman, sık sık Tercan'ın çarşısında ve caddelerinde halkla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek halkın her kesimine olan ilgisiyle vatandaşların sevgisini kazanıyor.

Dün de ilçeye bağlı Çadırkaya Beldesi ve Yeşilyayla köyünü ziyaret eden Kaymakam Duman, önce Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in ailesi ile daha sonra da vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman Halkın Takdirini Kazanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman Halkın Takdirini Kazanıyor - Son Dakika
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