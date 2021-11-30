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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

30.11.2021 08:28

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan kent merkezinde sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakakltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar yağışı araziyi beyaz örtüyle kaplarken asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi.

Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

"Fırtına ve kar uyarısı"

Meteorolojiden, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

"Çarşamba günü 28 ilde kar yağışı bekleniyor"

Meteoroloji, çarşamba gününün hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; 28 ilde şiddetli kar yağışı beklenirken vatandaşlar da yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarısında, Çarşamba günü Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü şiddetli kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı perşembe günü etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakacak.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Meteoroloji, Erzincan, Fırtına, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika


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