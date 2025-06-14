Erzincan Jandarma\'nın 186. Yılı Kutlandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 186. kuruluş yıl dönümüne özel klip hazırlandı.

Türkiye'nin iç güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı, 186. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyor. Kuruluşundan bu yana milletin emrinde fedakarca çalışan jandarma personeli, yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da saygı ve minnetle anıldı.

Jandarmanın Erzincan'daki faaliyetlerinin yansıdığı '186'inci yıl özel klibi' sosyal medyada ilgi gördü. - ERZİNCAN