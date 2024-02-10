Erzincan kayak yapmayı bilmeyen öğrenci kalmayacak
ERZİNCAN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Dağı Kayak Merkezinin bulunduğu Erzincan'da, protokolü imzalanan "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında başta ilköğretim okulu 4'ncü sınıf öğrencileri olmak üzere tüm öğrencilere kayak eğitimi verilecek.
Yıldızı her geçen gün parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezinde, hayatlarında hiç kayak yapmayan öğrencilere kayak eğitimi verilemeye başlandı. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında protokol imzalandı.
Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Erzincan Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, "Ergan Dağı Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden bir tanesi. Tüm kayak severleri Ergan'a davet ediyoruz. Tabii avantajlarından bir tanesi de ulaşımı çok rahat. 14 dakika sürüyor havalimanından kayak merkezine. Biz Erzincan'da "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında başta ilköğretim okulu 4'ncü sınıf öğrencileri olmak üzere tüm öğrencilerimize kayak yaptıracağız. Bugün Valimizin riyasetinde bir protokol imzalıyoruz. Milli Eğitim, İl Özel İdaresi ve Gençlik Spor Müdürlüğüyle birlikte. Günlük her okuldan 60 öğrencimizi Ergan Kayak Merkezine getirerek burada kayak antrenörlerimiz nezaretinde kayak yapmayı öğrenecekler. Bu projeyle Erzincan'da kayak yapmayı bilmeyen kalmayacak" dedi.
Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak öğrenmeye gelen öğrencilerle bir araya gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da, "Şehirler için en önemli şey şehrin değerleridir. Fakat şehrin değerlerinin olması kadar o değerleri de gençlere öğretmemizde çok önemli. Şimdi burada Ergan Dağı var. Diyoruz ki Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip kayak merkezlerinden birisi. Fakat gençlerimizin bunu bilmesi gerekiyor. 'Erzincan'da Kayak Yapmayı Bilmeyen Kalmasın' diye bir proje başlattık. Bugün protokolünü imzaladık. Milli Eğitim, İl Özel İdaresi ve Gençlik Spor Müdürlüğüyle. 4'ncü sınıftan itibaren bütün çocuklarımızı buraya getireceğiz. Kayak eğitimi alacaklar. Sonra onlara yemeklerini yedirip, buraları gezdirip tekrar okullarına göndereceğiz. Bugün de Üzümlü ilçemizden 60 öğrencimiz geldi. Burada kayak eğitimi alacaklar. Güzel bir gün geçirip dönecekler." diye konuştu.
Düşe kalka kayak öğrenen öğrencilerin ise mutlulukları gözlerinden okundu. Hayatlarında ilk kez kayak takımlarıyla tanıştıklarını ifade eden öğrenciler kendilerine bu imkanları sunan yetkililere teşekkür etmeyi ihmal etmediler.
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