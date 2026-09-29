Erzincan Kemaliye'de geleneksel oricik üretimi başladı, ürüne yurt dışından talep var - Son Dakika
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Erzincan Kemaliye'de geleneksel oricik üretimi başladı, ürüne yurt dışından talep var

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Erzincan Kemaliye\'de geleneksel oricik üretimi başladı, ürüne yurt dışından talep var
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dut, üzüm ve cevizle asırlardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan oriciğin üretimine başlandı. Şeker ve katkı maddesi kullanılmadan yapılan ürün, kışın çerez olarak tüketilirken Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından talep görüyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kurutulmuş dut, üzüm ve ceviz kullanılarak asırlardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan oriciğin üretimine başlandı.

İlçe merkezi ve köylerinde kış aylarında çerez olarak tüketilen oricik, ceviz hasadının ardından yöre sakinlerince hazırlanmaya başlandı.

Üretimde öncelikle kurutulmuş dutlar ayrılarak cevizler toplanıp kırılıyor. Dutlar sıkıldıktan sonra yöreye özgü toprakla mayalanıyor ve şıra haline getirilerek kazanlarda kaynatılıyor.

İpe tek tek dizilen cevizler, kaynatılan dut şırasına 3-4 kez batırılarak kaplanıyor. Kurutulmasının ardından tüketime hazır hale getirilen oricik, kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle hazırlanan oriciğe Türkiye'nin farklı kentlerinin yanı sıra yurt dışından da talep geliyor.

Kemaliye sakinlerinden Faruk Sağçolak, oriciğin ilçede asırlardır yapıldığını belirterek, ürünün tamamen doğal olduğunu söyledi.

Oriciğin hazırlanmasında şeker ve benzeri katkı maddelerinin kullanılmadığını ifade eden Sağçolak, "Kesinlikle oriciğimiz tamamıyla doğaldır. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKemaliyeErzincanTürkiyeYaşamYerelSon Dakika

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