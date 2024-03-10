Erzincan Kesme Kadayıfı: Ramazan Ayında Yoğun Talep Görüyor

Erzincan'ın yöresel tatlıları arasında yer alan ve coğrafi işaretli Erzincan kesme kadayıf tatlısı, Ramazan ayında yoğun talep görüyor.
2021 yılında "Erzincan kesme kadayıfı" ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan tatlı, yörenin asırlık lezzetleri arasında yer alıyor. Asırlardır sofraları süsleyen tatlı Ramazan ayında iftardan sonra olmazsa olmazlardan. Yöre insanı tarafından üretilen tereyağı, süt, şeker ile yoğrulan hamur, yufka haline getirildikten sonra elde bıçakla kesilerek tel tel haline getiriliyor. Daha sonra, bakır tepsiye konulan kadayıfın üzerine yine bölgede yetişen cevizlerden bolca bırakılan kadayıf, tereyağı sürüldükten sonra fırında kısık ateşte pişiriliyor. Şerbetli olmasına rağmen tüketiciler tarafından hafif bir tatlı olduğu söylenirken özellikle iftardan sonra yenildiğinde rahatsız etmediğini ifade ediyor.
Erzincan'da uzun yıllardır kadayıf üreticiliği yapan Fatma Ballı, 3 kişi başladıkları işletmede 40 kişi çalıştıklarını, tescil almak için de uzun uğraş verdiklerini anlatarak, "2005 yılında bu işe girdik eşimle beraber. O zaman 3 kişiydik, şimdi 40 kişiyiz. Erzincan'ın tanınmış ürünü kesme kadayıfı üretiyoruz. Ramazan ayı geldi ve üretimimiz daha fazla arttı. İftar sofralarının vazgeçilmezi kesme kadayıf üretiyoruz. 2019 yılında kadayıfa tescil için başvuruda bulunduk. 2021 yılının mayıs ayında bize cevap geldi ve Erzincan'ın tescilli ürünü oldu" dedi.
'Dökme kadayıf gibi yapılmıyor'
Kesme kadayıfın tarifi hakkında İHA muhabirine bilgi veren Ballı, "Hamurunda diğer kadayıflar gibi değil de farklılığı; içerisinde süt, yağ, yumurta, karbonat, sirke ile yoğuruyoruz. Daha sora açıp kesiyoruz. Diğer dökme kadayıflar gibi değildir. Biraz meşakkatlidir. Daha sonra tepsiye tere yağı ile yayıp cevizle süsleyip ikram ediyoruz" diye konuştu.
"Ramazan ayında üretim hızlandı, bayrama yakın yoğunluk artar'
Üretici Fatma Ballı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte üretimin hızlandığını bayrama yakın daha da artacağını belirterek, "Ramazan ayında daha fazla iftar sofralarını süslüyor. Bayrama yakın daha fazla insanlar birbirlerine ikram ettiği için yoğunluğumuz daha fazla olacak" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN
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