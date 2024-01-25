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Erzincan Müftü Yardımcısı Kazım Ural'ın Hatay'a tayini çıktı - Son Dakika
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Erzincan Müftü Yardımcısı Kazım Ural'ın Hatay'a tayini çıktı

Erzincan İl Müftülüğünde görev yapan Müftü Yardımcısı Kazım Ural için veda programı düzenlendi. İl Müftüsü Muharrem Gül, Kazım Ural'ın ahlakı, duruşu ve özverili çalışmalarıyla hizmet kervanına değer kattığını belirtti. Kazım Ural'ın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de güzel hizmetler yapacağına inanıldığı ifade edildi.

Erzincan Müftü Yardımcısı Kazım Ural\'ın Hatay\'a tayini çıktı
25.01.2024 - 08:53,  Güncelleme: 08:57
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Erzincan Müftü yardımcısı Kazım Ural'ın tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıktı.

2 yılı aşkındır Erzincan İl Müftülüğünde görev yapan Müftü yardımcısı Kazım Ural için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen programda İl Müftüsü Muharrem Gül, "Ahlakı, duruşu ve özverili çalışmalarıyla hizmet kervanına değer katan Kazım hocamızın aramızdan ayrılışının hüznünü yaşıyoruz. Kendilerine ilimizde gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederken, tayin gittiği Hatay ili Dörtyol ilçesinde de güzel hizmetler yapacağına olan inancımız tamdır. Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.

Programda, Kazım Ural bıraktığı hizmet yolculuğunu devralacak olan Üzümlü İlçe Müftüsü Medet Şahin ve yeni vaizler Ercan Aycan ve Muhammed Fatih Kellerbağı'da hoş geldiniz dilekleri sunuldu.

Plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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