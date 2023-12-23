Erzincan Toplu Sera Bölgesi İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Erzincan Toplu Sera Bölgesi ile ilgili toplantı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, ilgili birim amirleri ve teknik personellerin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin proje ile ilgili olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda Vali Aydoğdu, "Erzincan'ı Doğu Anadolu Bölgesinin sebze deposu yapacak bu proje gibi ilimizin faydasına olan tüm girişimleri hep birlikte canla başla destekleyeceğiz." dedi. - ERZİNCAN