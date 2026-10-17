Erzincan TSO, AB tescilli Tulum Peyniri taklitlerine karşı dijital izleme başlattı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde tescilli Erzincan Tulum Peynirinin adının ve coğrafi işaret ambleminin e-ticaret siteleri ile sosyal medyada izinsiz ya da yanıltıcı biçimde kullanılmasına karşı kapsamlı bir dijital izleme ve koruma çalışması başlattı.

Türkiye'den Avrupa'ya uzanan koruma

Türkiye'nin ilk coğrafi işaretlerinden biri olan Erzincan Tulum Peyniri, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası adına 2001 yılında 30 tescil numarasıyla menşe adı olarak tescil edildi. Peynir, 2025 yılında Avrupa Komisyonu tarafından da "Korunmuş Menşe Adı" olarak Avrupa Birliği siciline kaydedildi.

Bu tescillerle Erzincan Tulum Peyniri adının yalnızca Erzincan'da, ağırlıklı olarak Akkaraman koyununun sütünden üretilen ve en az dört ay olgunlaştırılan peynirler için kullanılabilmesi güvence altına alındı.

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte tescildeki şartları taşımayan ürünlerin de Erzincan Tulum Peyniri adıyla satışa sunulması, tüketicilerin yanıltılması ve bölge üreticilerinin emeğiyle ürünün itibarının zedelenmesi riskini beraberinde getiriyor. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, bu riske karşı uzman desteğiyle dijital mecraları yakından takip etmek üzere harekete geçti.

E-ticaret ve sosyal medya mercek altında

Çalışma kapsamında e-ticaret siteleri, çevrim içi pazaryerleri ve sosyal medya platformları düzenli aralıklarla taranmaya başlandı. Erzincan Tulum Peyniri adının ya da coğrafi işaret ambleminin tescile aykırı veya yanıltıcı biçimde kullanıldığından şüphelenilen ilanlar; bağlantı, ekran görüntüsü, satıcı ve ürün bilgileriyle belgelenecek.

Tespit edilen kullanımlarla ilgili olarak Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının onayı doğrultusunda ilgili platformlara şikayet başvurusu yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığına ve diğer yetkili kurumlara da bildirim süreçleri başlatılacak. Gerekli görülen durumlarda ihlal yaptığı değerlendirilen kişilere avukat aracılığıyla ihtarname gönderilecek.

"Ürünümüze inandık, başardık"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, başlatılan çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Erzincan Tulum Peyniri; yaylalarımızın, üreticilerimizin ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilginin ürünüdür. Çiğ sütle üretildiği için bu peynirin Avrupa Birliği'nde tescil edilemeyeceği yıllarca dile getirildi. Biz ise ürünümüze ve kendimize güvendik; uzman desteğiyle çıktığımız bu yolu kısa sürede başarıyla tamamladık. Bugün Erzincan Tulum Peyniri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tescille koruma altında. Şimdi aynı inançla bu korumayı dijital dünyaya da taşıyoruz. Tüketicimiz, aldığı peynirin gerçekten Erzincan Tulum Peyniri olduğundan emin olmalı; üreticimizin emeği de taklitlerin gölgesinde kalmamalı."

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, tüketicilere Erzincan Tulum Peyniri satın alırken ürün üzerindeki coğrafi işaret amblemine dikkat etmelerini öneriyor.