Üye Girişi
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir" - Son Dakika

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir"

01.02.2022 12:55
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir" dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir" dedi.

İçerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındıran üç ayların bütün İslam alemi için büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Başkan Ahmet Tanoğlu, "Bu mübarek günlere tekrar erişmiş olmanın sonsuz huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. 3 aylar, keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara sunduğu bereketli zamanlardandır. Bin aydan daha hayırlı olan 'Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran bu aylarda; rahmet kapıları sonuna kadar açılır. İştirak edeceğimiz bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz, Erzincanlı hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, Kadir Gecesi, Erzincan, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: 'Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement