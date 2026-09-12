Erzincan TSO gıda çalıştayında sektörün sorunları ve 40 yıllık üyelere plaket

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 4. Meslek Grubu'nda faaliyet gösteren gıda toptan ve perakende sektörü temsilcilerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, sektörün mevcut durumu, üyelerin sahada karşılaştığı sorunlar, beklentiler, çözüm önerileri ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Tanoğlu, toplantıda Oda tarafından hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği çalıştayda, önümüzdeki dönemde yürütülebilecek faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında Erzincan TSO'ya kayıtlı ve 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere, kentin ekonomik ve ticari hayatına yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaketler, Tanoğlu ve Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından üyelere verildi.

Çalıştayın, sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin çalışmaların şekillendirilmesi açısından önemli bir istişare ortamı oluşturduğu belirtildi.