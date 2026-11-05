Erzincan TSO yönetim kurulu Aydın ve Kalbur'a başkan yardımcılığı görevlerini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan TSO yönetim kurulu Aydın ve Kalbur'a başkan yardımcılığı görevlerini verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan TSO yönetim kurulu Aydın ve Kalbur\'a başkan yardımcılığı görevlerini verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzincan TSO yönetim kurulu yeni dönemdeki ilk toplantısında görev dağılımı yaptı; Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur başkan yardımcılığına, Ömer Akbaş muhasip üyeliğe seçildi. Toplantıda huzur hakkı ücretlerinden feragat uygulamasının yeni dönemde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulunun yeni dönemdeki ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan görev dağılımında Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur başkan yardımcılığına, Ömer Akbaş ise muhasip üyeliğe seçildi.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulunun yeni dönem görev dağılımı belirlendi.

Buna göre, Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Ömer Akbaş ise muhasip üyeliğe getirildi.

Görev dağılımının ardından toplantıda gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, önceki dönemde başlatılan huzur hakkı ücretlerinden feragat uygulamasının yeni dönemde de sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni görevlere seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Tanoğlu, yeni dönemde üyelerle yakın temas halinde olacaklarını belirterek, sahada karşılaşılan sorunları doğrudan üyelerden dinleyip çözüm için atılacak adımları birlikte değerlendireceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Ömer AkbaşErzincanEkonomiGüncelAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Danilo Şef haklıymış Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı ''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
21:27
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur
Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
21:06
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
20:44
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 22:30:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzincan TSO yönetim kurulu Aydın ve Kalbur'a başkan yardımcılığı görevlerini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android